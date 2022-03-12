Ölen gencin ailesine başsağlığı dilemediği için cezası ertelenmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ölen gencin ailesine başsağlığı dilemediği için cezası ertelenmedi

12.03.2022 12:22
Ölen gencin ailesine başsağlığı dilemediği için cezası ertelenmedi

MALATYA'da Emirhan Emre'ye (21) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan ve bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu belirlenen Enis Şimşek'e (37) 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada takdir indirimi uygulanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

MALATYA'da Emirhan Emre'ye (21) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan ve bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu belirlenen Enis Şimşek'e (37) 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada takdir indirimi uygulanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı, sanığın Emre ailesine başsağlığı dilememesi gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Malatya çevre yolunda 26 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen kazada, Enis Şimşek yönetimindeki 34 HE 0555 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Emre'ye çarptı. Emre, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Enis Şimşek hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan Malatya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Şimşek, yüzde 25 oranında tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporu doğrultusunda, alt sınırdan hüküm kurularak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, takdir indirimi de uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ancak mahkeme başkanı, sanığın kazadan sonra ölen gencin ailesiyle iletişim kurmaması, zararlarını karşılamaması ve başsağlığı bile dilememesi gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Ceza, bu nedenle 10 bin 900 TL adli para cezasına dönüştürüldü.

'AİLEYE BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİ'Emirhan Emre'nin ailesinin avukatı Fırat Bilici, sanık sürücünün kazadan sonra aileyle hiçbir iletişime geçmediğini söyleyerek, "Genç hastaneye kaldırılırken kazaya karışan sürücü hiçbir şekilde destek olmuyor. Kazadan sonra dava aşamasında da hiç bir şekilde aileyle irtibata geçmiyor. İrtibata geçmediği gibi aileye bir başsağlığı bile dilemiyor. Bu sebeple hüküm verilirken, buna benzer trafik kazalarının neredeyse hepsinde uygulanan 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' durumu uygulanmıyor. Hakim hiç bir şekilde aileyle irtibata geçmediği için aileye bir başsağlığı bile dilemediği için ve kişilerin zararlarını karşılamadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmayacağını söyleyerek sanığa hapis cezası verdi ve bu cezayı adli para cezasına dönüştürdü" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Otomobil, Mahkeme, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölen gencin ailesine başsağlığı dilemediği için cezası ertelenmedi - Son Dakika


Son Dakika
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 12:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ölen gencin ailesine başsağlığı dilemediği için cezası ertelenmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement