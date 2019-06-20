Son Dakika Haberleri: Ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek
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Ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek

5 dakika önce

Bursa'da oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba hakim karşısına çıktı.

Ölen gencin boğazındaki kesikler incelenecek, System.String[]
Bursa'da oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba hakim karşısına çıktı.

Orhangazi ilçesinde 18 Ağustos Cumartesi akşamı çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde babası Ruhi T. ile annesi Nagihan T.'nin kavgasına şahit olan 19 yaşındaki Muhammet Can T., onları ayırmak istedi. Babasının elindeki bıçağın boğazını gelmesi sonucu ağır yaralanan Can, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra baba Ruhi T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Müşteki ve sanık avukatının katıldığı duruşmada söz alan Ruhi T., "Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım" dedi.

Ancak çocuğun boğazında babasının iddiasının aksine iki kesik izi olduğu için, duruşmada bir uzman dinlendi. Mahkeme heyeti, ölen gencin boğazındaki ikinci kesiğin ameliyat sırasında olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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