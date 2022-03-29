Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Son Dakika
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Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

29.03.2022 15:17
Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

CAMLARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMİŞLERKırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarınca darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Sabah hasta fenalaştı.

CAMLARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMİŞLER

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarınca darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Sabah hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi. Hasta yakınları, camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz. Moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" dedi.

3 HASTA YAKINI GÖZALTINDA

Öte yandan 3 hasta yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hasta yakınlarının emniyetteki sorguları sürüyor.


Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yıldız Sabah, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Son Dakika
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