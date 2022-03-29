Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Son Dakika

CAMLARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMİŞLER

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarınca darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Sabah hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi. Hasta yakınları, camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz. Moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" dedi.

3 HASTA YAKINI GÖZALTINDA

Öte yandan 3 hasta yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hasta yakınlarının emniyetteki sorguları sürüyor.