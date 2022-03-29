Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3) - Son Dakika
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Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3)

29.03.2022 15:46
Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3)

BAKAN KOCA: BU NASIL İNSANLIK?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısına tepki gösterdi.

BAKAN KOCA: BU NASIL İNSANLIK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısına tepki gösterdi. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" dedi.


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Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! 'Bu nasıl insanlık?' Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! 'Bu nasıl insanlık?' Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2) Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Araştırma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3) - Son Dakika
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