Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı - Son Dakika
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Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı

24.04.2022 23:55
Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek olay çıkardı. Polisin belinden alınmaya çalışılan silah ateş alarak duvarı deldi. Sağlık çalışanları kapı önüne koydukları sedyeyle kendilerini korumaya çalışırken, polis bazı hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi'nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı.

BAZI HASTA YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı
Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı
Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı
Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı
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Diyarbakır, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı - Son Dakika


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