Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu - Son Dakika

Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu

23.12.2020 17:22
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu, System.String[]

ANTALYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddia edilen Gökhan Ç. (31), ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ANTALYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddia edilen Gökhan Ç. (31), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen tanık A.Ş., "Gökhan, kadını sürekli dövüyordu. 4 kez polisi aradım. Cinayet gecesi çok şiddetli gürültü sesi duydum" dedi.

Olay, geçen 2 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Ç.'nin evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü görüldü. Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç.'nin, 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gökhan Ç'nin ilk ifadesinde, "Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi. Polis Gökhan Ç. ile olay gecesi aynı evde olan kardeşi Ümran Ç. ve sevgilisi S.A.'yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Gökhan Ç. ve Ümran Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ümran Ç., tutukluluğa yaptığı itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.Gökhan Ç., Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Ç. SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz yargılanan Ümran Ç., S.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Gökhan Ç., bir önceki savunmasını tekrarlayarak, Hatice Şimşek ile 2013 yılında tanıştığını, 2 ay sonra da sevgili olduklarını belirterek olayın cinayet olmadığını öne sürdü.Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin komşuları A.Ş. ise Gökhan Ç.'nin maktulü sürekli dövdüğünü ve kendisinin 4 kez polisi aradığını belirtti. A.Ş olayla ilgili şunları anlattı: "Cinayet gecesi çok şiddetli gürültü sesi duydum. Ambulans geldiğinde aşağıya indiğimde 112 ekiplerinin kadının 'eks' olduğunu söylediklerini öğrendim. Gökhan sağlık ekiplerine kadının düştüğünü söylemiş" dedi.Tutuksuz yargılanan Ümran Ç. ise ilk duruşmada saat 05.00'te kardeşinin evinden ayrıldığını söylemişti. Ancak gelen HTS kayıtlarına göre Ümran Ç.'nin evden, öğle saatlerinde ayrıldığı ortaya çıktı. Ümran Ç., iddiasını yineleyerek, sabah saatlerinde evden çıktığını tekrarladı.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu

Hatice Şimşek, Antalya, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu - Son Dakika


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