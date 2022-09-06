Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2)

06.09.2022 15:33
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2)

ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUGaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal edilen fabrikada patlamanın sebebinin vidanjörden kaynakladığı belirtildi.

ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal edilen fabrikada patlamanın sebebinin vidanjörden kaynakladığı belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerin ise Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) olduğu ifade edildi. Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Öte yandan Gaziantep Valisi Davul Gül ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu.


YORUMLAR
500
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
Kaynak: DHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Tragger, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
14:56 Avukatlar CMK ücretleri artırılmazsa iş yavaşlatacak! İstekleri karşılanmadığı takdirde çalışmayı süresiz durduracaklar
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 15:34:04. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement