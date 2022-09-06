Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki ( OSB ) yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal edilen fabrikada patlamanın sebebinin vidanjörden kaynakladığı belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerin ise Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) olduğu ifade edildi. Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.Öte yandan Gaziantep Valisi Davul Gül ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2) - Son Dakika

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