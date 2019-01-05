Ölen İşçinin Sosyal Medya Paylaşımı Duygulandırdı

Ölen işçinin sosyal medya paylaşımı duygulandırdı
Sondaj kuyusu 2 işçiye mezar oldu
Ölen işçilerden biri yeni doğan bebeğini bir kez bile göremezken, diğerinin ise sosyal medya mesajı dikkat çekti Bursa
'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken 4 kişinin de zehirlenmesine sebep oldu
Sondaj borusunda 70 metrede sıkışıp 2 saat sonra ulaşılan işçide kurtarılamadı
BURSA - Bursa'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken 4 kişinin de zehirlenmesine sebep oldu. Ölen işçilerden biri henüz dünyaya yeni gelen bebeğini bir kez bile göremezken diğerinin sosyal medyada yaptığı son paylaşımı dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir sondaj sahasında yaşandı. İddiaya göre su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi sondaj borusundan kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı. Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112, İtfaiye
ve AFAD
ekipleri sevkedildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. 5 kişiden Yasin Balandihayatını kaybetti. Zehirlenen Muhammed Ege
, Musa Balandi, İbrahim Orçan, ve Mehmet Aydın
ise tedavi altına alındı.
Yeni doğan evladını göremeden hayatını kaybetti
80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan işçiye ise kurtarma ekipleri 2 saat sonra ulaşabildi. 70 metrede sıkıştığı yerden AFAD ve İtfaiye ve NAK ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuk babası Atilla Balandi'de kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cesedi otopsi için Adli Tıp
Morguna kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı
tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şanlı Urfa
'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenilen işçilerden bazılarının kardeş ve akraba oldukları belirtildi. 2 çocuk babası Atilla Balandi'nin çocuklarından birinin dünyaya yeni geldiği evladını henüz bir kez bile göremediği ortaya çıktı. 18 Yaşındaki Yasin Balandi'nin ise sosyal medyada yaptığı "Çok şeyden korkarım ölüm hariç, hiç bir şeyin altında kalmam deniz hariç" paylaşımı dikkat çekti.