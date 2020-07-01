Ölen kadının eşinin koronavirüs pozitif çıktı, cenaze namazı sonrası mahallede filyasyon çalışması... - Son Dakika

Ölen kadının eşinin koronavirüs pozitif çıktı, cenaze namazı sonrası mahallede filyasyon çalışması...

Ölen kadının eşinin koronavirüs pozitif çıktı, cenaze namazı sonrası mahallede filyasyon çalışması başlatıldı Eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı Mahallede ikamet eden vatandaşların 24 saat evden çıkmaması istendi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalıpıtrak mahallesinde kalp...

Ölen kadının eşinin koronavirüs pozitif çıktı, cenaze namazı sonrası mahallede filyasyon çalışması başlatıldı

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Eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı

Mahallede ikamet eden vatandaşların 24 saat evden çıkmaması istendi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalıpıtrak mahallesinde kalp krizi sonrası ölen kadın cenazesi toprağa verildikten sonar eşine yapılan koronavirüs testi (Covid-19) pozitif çıktı. Mahallede filyasyon çalışmaları başlatılırken, cenazeye katılan birinci derece akrabalardan 19 kişi karantinaya alındı. Öte yandan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, mahallede ikamet eden vatandaşların 24 saat boyunca evden çıkmaması istendi.

Kula'ya bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı bir kadın için cenaze namazı düzenlendi. İkindi vaktinde düzenlenen cenaze namazının ardından, cenaze öncesinde rahatsızlanan ve Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınarak test örneği alınan eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, cenazenin birinci derece akrabalarından oluşan ve pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 19 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan gece saatlerine kadar süren filyasyon çalışmalarının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için, Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların, 24 saat boyunca evlerinden çıkmaması istendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplanacak olan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, filyasyon çalışmalarının sonucuna göre mahallenin 14 günlük karantinaya alınıp alınmayacağını kararlaştıracak. Filyasyon ekibinin çalışmaları devam ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, mahalle de devriye atarak, vatandaşların evlerinden çıkmaması için uyarılarda bulunuyor.

Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mahallede ikamet eden vatandaşların 24 saat boyunca dışarı çıkmamaları istendiğini belirten Narıncalıpıtrak Mahallesi muhtarı Eşref Yağcı; " Bugün cenaze namazını kıldıktan sonra, ölen yaşlı teyzemizin eşinin Korona virüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Mahalle sakinlerimizin sağlığı için, İlçe Sağlık Müdürlüğü hemen filyasyon çalışmalarını başlattı. Sağlık personelimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yarın da sağlıkçılarımız gelerek çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tedbirleri alıyor, bilgilendirici anonslar yapıyoruz. Jandarmamız ve sağlık personellerimiz vatandaşlarımız için seferber oldu. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için mahallemizde ikamet eden vatandaşların 24 saat evden çıkmaması istendi. İnşallah mahallemiz ve vatandaşlarımız tez zamanda sağlığına kavuşur." dedi.

Koronavirüs, Kula, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 02:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ölen kadının eşinin koronavirüs pozitif çıktı, cenaze namazı sonrası mahallede filyasyon çalışması... - Son Dakika
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