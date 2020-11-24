Ölen kardeşinin ismini yaşatmak için Hilal ismini koyduğu bebeğini kazada kaybetti - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik kazasında ölen 3 aylık bebek, bebeğin babaannesi ve yengesi toprağa verildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren anne Gamze Tekin'in doğan kızına, yıllar önce kaybettiği ablasının ismini verdiği ortaya çıktı.

Zonguldak- İstanbul yolu Kandilli kavşağında dün akşam meydana genel kazada, Yadigar Eroğlu (48) yönetimindeki 67 TR 454 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Su kanalına düşerek istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan sürücü Yadigar Eroğlu, 3 aylık bebek Hilal Tekin, babaannesi Şerife Tekin (53) hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Gamze Tekin ise(24) kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gamze Tekin'in yengesi Yadigar Eroğlu'nun cenazesi, Ereğli ilçesine bağlı Esen Köy'de toprağa verildi.YAN YANA TOĞRAĞA VERİLDİLERHilal Tekin ve Şerife Tekin için ise Alaplı Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Şerife Tekin'in oğlu ve küçük Hilal'in babası Hüseyin Tekin taziyeleri güçlükle kabul etti. Cenaze namazı sonrası Şerife Tekin ve torunu Hilal Tekin'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.ÖLEN KARDEŞİNİN İSMİNİ KIZINA VERMİŞ

Onur Malçok (20), ablası Gamze Tekin'in, su kuyusuna düşerek hayatını kaybeden kardeşlerinin ismini yaşatmak için doğan çocuğuna Hilal ismini verdiğini söyledi. Yaşadıkları kazadan dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Malçok, "Ben doğmadan önce bir ablam dünyaya gelmiş. Onun ismi Hilal'di. Onu elim bir kaza sonucu kaybettik. Annem onu çok severdi. Ondan sonra ben doğdum. Bende ileride bir çocuğum olduğunda ismini Hilal koyacaktım. Daha sonra ablamın hamile ve çocuğun kız olduğunu öğrendik. Ablama çocuğunun adını Hilal koymasını söyledim. Annemin mutlu olacağını söyledim. Hilal ablamın ismini yaşatacağımızı söyledim. Ablam kızına Hilal ismini koydu. Olmadı. Yüzümüz gülmedi. Elim bir kaza sonucu onu da kaybettik. Canımız gitti. Şu anda tek temennimiz ablamız. Biz hastaneyi aradık. Ablamın durumu şu anda iyi. Konuşabiliyor, el sallıyor. Birkaç operasyon geçirecek sadece. Vücudunun göğüs, omurga kolunda ve ayaklarında kırıklar var. Yüzüne gelen cam parçalarından dolayı yüzünde kesikler var. Allah'ın izni ile hepsi düzelecek" dedi.