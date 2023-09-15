Ölen kardeşinin küllerini havuzdaki insanların üzerine serpen TikToker tepki çekti - Son Dakika

Ölen kardeşinin küllerini havuzdaki insanların üzerine serpen TikToker tepki çekti

Ölen kardeşinin küllerini havuzdaki insanların üzerine serpen TikToker tepki çekti
Son Güncelleme: 15.09.2023 15:07

Tiktoker kadın, Ibiza'nın ünlü kulüplerinden biri olan Ushuaia'nın havuz barında, ölen erkek kardeşinin küllerini bir poşetten alarak suya serptiği görüntülerle büyük bir tartışma yarattı. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, kadın dans ederken gri bir madde içeren bir poşet çıkarıyor ve içeriği ters çevirip yüksekten suya serpiştiriyor. Havuzun içinde onlarca insan ayakkabısız dururken, kadın gri küllerin suya akmasını izliyor ve sırıtıyor. İspanya'da kıyıya yakın yerlerde, halka açık parklarda veya kamusal alanlarda küller serpmek yasaktır. Denizde küllerin serpilmesi durumunda, küller biyolojik olarak parçalanabilir bir urn içinde olmalıdır ve kıyıdan en az üç mildir. Ayrıca ilgili denizcilik otoritesinden izin almanız gerekmektedir. Ushuaia'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Tiktoker kadın, Ibiza'nın ünlü kulüplerinden biri olan Ushuaia'nın havuz barında, ölen erkek kardeşinin küllerini bir poşetten alarak suya serptiği görüntülerle büyük bir tartışma yarattı. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, kadın dans ederken gri bir madde içeren bir poşet çıkarıyor ve içeriği ters çevirip yüksekten suya serpiştiriyor.

Ölen kardeşinin küllerini havuzdaki insanların üzerine serpen TikToker tepki çekti

Havuzun içinde onlarca insan ayakkabısız dururken, kadın gri küllerin suya akmasını izliyor ve sırıtıyor. Videonun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: "Sadece ben, Ushuaia'da kardeşimi serpiştiriyorum."

Ushuaia, internet sitesinde "Ibiza'nın en ünlü sahnesine sahip #1 açık hava kulübü" olarak tanımlanıyor. Web sitesi, plaj sahnesini tanıtan "Kuralları yıkanların ritmine girin" diyor.

Video, X (önceki adıyla Twitter) platformunda dolaşıma girdikten sonra bir kişi şunları yazdı: "Eh, Ibiza'ya gittiğimde hangi havuzda yüzeceğimi biliyorum." Bir başkası ise şunları yazdı: "Ölüp sonra küllerin İbiza'daki bir havuza serpilmesini hayal etmek hahaha. Keşke ruhlar falan gerçek olsaydı, sonsuza dek bir havuzun dibinde yatıyorlar."

İspanya'da kıyıya yakın yerlerde, halka açık parklarda veya kamusal alanlarda küller serpmek yasaktır. Denizde küllerin serpilmesi durumunda, küller biyolojik olarak parçalanabilir bir urn içinde olmalıdır ve kıyıdan en az üç mildir. Ayrıca ilgili denizcilik otoritesinden izin almanız gerekmektedir. Ushuaia'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

İspanya, İbiza, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ölen kardeşinin küllerini havuzdaki insanların üzerine serpen TikToker tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen kardeşinin küllerini havuzdaki insanların üzerine serpen TikToker tepki çekti - Son Dakika
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