Ölen kızının "sanal gerçeklik"teki görüntüsüyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ölen kızının 'sanal gerçeklik'teki görüntüsüyle görüştü - Son Dakika Dünya

Ölen kızının "sanal gerçeklik"teki görüntüsüyle görüştü

6 saat önce

' Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için 'sanal gerçeklik' ile kızının görüntüsü oluşturuldu.

Ölen kızının
' Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için 'sanal gerçeklik' ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

2016 yılında Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon geçirdiği bir hastalık sonrası hayatını kaybetti. 'Sanal gerçeklik' projeleri yapan bir firma ise 8 aylık bir çalışma ile ölen kızın görüntüsünü oluşturdu. Anne ve kızının daha önce gittikleri bir parkın sanal gerçekliğini de hazırlayan firma, aileyi stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelen anneye bir sanal gerçeklik gözlüğü verildi, eşi ve diğer kızı ise teknik ekip ile birlikte izleyici bölümünde süreci izledi.

Sanal gerçeklikte annenin kızı ile buluştuğu anlar ise stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.


- Ayaz
Güney Kore, Anne, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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