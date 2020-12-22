Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı - Son Dakika

Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı

22.12.2020 10:42
Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı, System.String[]

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde fırıncı Hasan Kudu (40), beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi hastalığından kaybettiği kızı Canan Kudu (14) için aldığı tekerlekli sandalyeyi, aynı hastalığı taşıyan Furkan Meral'e (8) bağışladı.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde fırıncı Hasan Kudu (40), beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi hastalığından kaybettiği kızı Canan Kudu (14) için aldığı tekerlekli sandalyeyi, aynı hastalığı taşıyan Furkan Meral'e (8) bağışladı. Hasan Kudu, "Hayat paylaştıkça güzel" dedi.

Torul ilçesinde yaşayan fırıncı Hasan Kudu, 10 yıl önce beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi hastası kızı Canan Kudu için tekerlekli sandalye aldı. Ancak kızı, ocak ayında hayatını kaybetti. Hasan Kudu da tekerlekli sandalyeyi Gürcan-Fatma Meral çiftinin aynı hastalıktan tedavi gören oğulları Furkan Meral'e bağışladı.

'HER İNSANIN İMKANI AYNI OLMUYOR'Hasan Kudu, "İki çocuğuma da zor şartlarda tekerli sandalye aldım. Çocuğumun birini kaybettim. Diğer çocuğumun beli bükülmüyor, bu nedenle tekerli sandalyeyi kullanamıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan bir aileye tekerli sandalyeyi vermeyi düşündüm. Şartlar zor, her insanın imkanı aynı olmuyor. Tekerlekli sandalyeyi hediye ettik. Onlardan tek istediğim aksi bir durumda tekerlekli sandalyeyi başka bir aileye vermeleri.  Diğer sandalyeyi ise başka bir aileye bağışladık. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. Hayat paylaştıkça güzel" diye konuştu. Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu Gümüşhane Temsilcisi Arzu Ay ise, "Torul'da fırıncılık yapan bir arkadaşımızın çocuğu vefat ettiği için tekerlekli sandalyelerini bağışlamak istediğini öğrendik. Bizlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle iletişime geçtik. Rehabilitasyon merkezinden bilgi aldılar. İhtiyaçlı ailemizi bulduk ve ailelerimize tekerlekli sandalyeleri teslim ettik. Ekonomik durumu olmayan ailelerimizin mutlu olabilmesine sebep olduk. Bu durum çok güzel" ifadelerini kullandı. 'TEKERLEKLİ SANDALYE ÇOCUĞUMUN YOL ARKADAŞI'

Hasan Kudu tarafından kendilerine verilen tekerlekli sandalyenin çocukları Furkan Meral için önemli olduğunu söyleyen baba Gürcan Meral (36,) "Çocuğumuza tekerlekli sandalye hediye ettiler. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çocuğumuz için tekerli sandalye bir yol arkadaşı gibi, çok ihtiyacı vardı. Tekerlekli sandalyeyi bize bağışlayan Hasan Kudu kardeşimin bizden bir isteği oldu. Eğer çocuğumun tekerlekli sandalyeyi kullanamayacak bir durumu olursa, farklı bir aileye bağışlayacağız" dedi.


- Torul
Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı
Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı
Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı
Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı
Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı

Gümüşhane, Torul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı - Son Dakika


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