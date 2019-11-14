Son Dakika Haberleri: Ölen kızlarının anısı kitaplarla yaşayacak
Son Dakika Kültür Sanat Ölen kızlarının anısı kitaplarla yaşayacak - Son Dakika

Ölen kızlarının anısı kitaplarla yaşayacak

6 saat önce

Bandırma'da Marmara İlkokuluna, Fatma-Halim Tosun çiftinin vefat eden kızları Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Tosun'un anısına yaptırdığı kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Ölen kızlarının anısı kitaplarla yaşayacak, System.String[]

Bandırma'da Marmara İlkokuluna, Fatma-Halim Tosun çiftinin vefat eden kızları Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Tosun'un anısına yaptırdığı kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Açılışta konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Tosun çiftine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yazar, "Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu okulumuzu bu yıl yaptık ve çocuklarımız tam gün eğitime geçtiler. Bu okulumuzla birlikte ilçemizde de tam gün eğitime geçmiş olduk. 13 okumuza yeni kütüphane kazandırdık. Bütün okullarımıza yeni birer kütüphane yapmayı planlıyoruz. Bir kez daha huzurlarınızda Gazimiz Halim Tosun ve eşi Fatma hanıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yardımsever Kıbrıs Gazisi Halim Tosun da kızlarının anısının bir kütüphanede yaşamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek kaymakam Yazar'a imkan verdikleri için teşekkür etti. Halim Tosun, "Kızımızın anısı kütüphanede kitaplarla, çocuklarla birlikte yaşayacak. Kızımız da böyle olsun isterdi." diye konuştu.

Açılışa, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Okul Müdürü Maksut Kaya ile davetliler katıldı.

Gazi Üniversitesi, Bandırma, Marmara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:52:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölen kızlarının anısı kitaplarla yaşayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]