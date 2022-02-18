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Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı - Son Dakika

Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı

18.02.2022 14:51
Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı

Amasya'da 70 yaşındaki yaşındaki Mediha Koç, evine gelen telefon dolandırıcısına ölen eşinden kalan yastık altındaki emekli ikramiyesi tam 130 bin lirasını ve ziynet eşyalarını kaptırdı.

Amasya'da 70 yaşındaki yaşındaki Mediha Koç, evine gelen telefon dolandırıcısına ölen eşinden kalan yastık altındaki emekli ikramiyesi tam 130 bin lirasını ve ziynet eşyalarını kaptırdı. Yaşlı kadının imdadına polisler yetişti.

Edinilen bilgiye göre, eşi 8 ay önce vefat eden 5 çocuk annesi Koç, önceki gün akşam kendisini telefonla arayan şahsın "Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu. Evinize polisler gelecek. Paraları teslim edin" sözüne kandı. Paniğe kapılan yaşlı kadın evine gelen genç adama eşinden kalan yastık altındaki emekli ikramiyesini ve ziynet eşyalarını kaptırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine alarma geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin peşine düştü. Ticari taksiyle önce Tokat'ın Turhal ilçesine giden, oradan da Adana'ya ulaşmak için başka bir araçla geçtiği Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalanan dolandırıcılık şüphelisi Seymen Ş. (20), elinde paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte Amasya'ya getirildi.

Paralar ve ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra bankaya yatırmasını tavsiye eden polislere teşekkür eden yaşlı kadın, "Dolandırıcı 'Gizli polisim' dedi. Ben de saf gibi paraları verdim. Eşimden kalan emekli parasıydı" dedi.

Polisler, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın" uyarısında bulundu.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen dolandırıcılık şüphelisi Seymen Ş. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Yaşlı kadını neden dolandırdın?" sorusuna Seymen Ş.'nin "Ben dolandırmadım. Kimin dolandırdığını bilmiyorum" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti. - AMASYA

Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı
Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı
Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı
Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı
Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı

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Dolandırıcılık, Cinayet, Amasya, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölen kocasının emekli ikramiyesi yastık altındaki 130 bin lirayı telefon dolandırıcısına kaptırdı - Son Dakika


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