Ölen kuş için kartondan mezar başlığı
1 saat önce
BARTIN'da ölen kuş için hazırlanan mezar başlığı görenleri duygulandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
BARTIN'da ölen kuş için hazırlanan mezar başlığı görenleri duygulandırdı. Mezar başlığının bir çocuk tarafından hazırlandığı sanılıyor. Bartın
Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit
Bulvarı'ndaki ara sokakta kaldırımın kenarındaki kartondan yapılan mezar başlığı ilgi çekti. Ölen kuşunu kaldırımın kenarına gömen bir çocuğun hazırladığı değerlendirilen kartondan mezar başlığının üzerinde yazan, "Dikkat burada cici kuşun mezarı vardır. Ruhuna Fatih-a Doğum Tarihi: Bilinmiyor Ö. Tarihi: 08.09.2019" yazı dikkat çekti.
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