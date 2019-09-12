Son Dakika Haberleri: Ölen kuş için kartondan mezar başlığı
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Ölen kuş için kartondan mezar başlığı

1 saat önce

BARTIN'da ölen kuş için hazırlanan mezar başlığı görenleri duygulandırdı.

Ölen kuş için kartondan mezar başlığı, System.String[]
BARTIN'da ölen kuş için hazırlanan mezar başlığı görenleri duygulandırdı. Mezar başlığının bir çocuk tarafından hazırlandığı sanılıyor.
Bartın Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki ara sokakta kaldırımın kenarındaki kartondan yapılan mezar başlığı ilgi çekti. Ölen kuşunu kaldırımın kenarına gömen bir çocuğun hazırladığı değerlendirilen kartondan mezar başlığının üzerinde yazan, "Dikkat burada cici kuşun mezarı vardır. Ruhuna Fatih-a Doğum Tarihi: Bilinmiyor Ö. Tarihi: 08.09.2019" yazı dikkat çekti.


Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
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