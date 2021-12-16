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Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor - Son Dakika

Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor

16.12.2021 09:34

Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor Oflu Hızır Özsoy, 1987 yılından bu yana mahallede ölen kişilerin vesikalık fotoğraflarını kahvehanesinin duvarındaki panoya asıyor Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ağaçseven Mahallesi'nde kahvehane işletmeciliği yapan...

Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor

Oflu Hızır Özsoy, 1987 yılından bu yana mahallede ölen kişilerin vesikalık fotoğraflarını kahvehanesinin duvarındaki panoya asıyor

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ağaçseven Mahallesi'nde kahvehane işletmeciliği yapan Hızır Özsoy, 1987 yılından bu yana mahallede ölen kişilerin vesikalık fotoğraflarını kahvehanenin duvarındaki panoya asıyor.

Amcasının fotoğraf merakından esinlenen Hızır Özsoy(67), yıllar içerisinde ölen 500'e yakın kişinin fotoğrafını panoya astı. Görenlerin oldukça ilgisini çeken panoda çok az bir yer kaldı. Panoda 13 kişilik yer kaldığını belirten Özsoy, pano dolunca ikincisini yapacağını söyledi. Kendi yakınlarında panoda yer aldığını dile getiren Özsoy, 8 yıl önce 34 yaşında ölen oğlunun da panoda fotoğrafının olduğunu belirtti. Panoda Covid-19'dan ölen 5 kişinin fotoğrafı bulunurken, son olarak bir ay önce kalp krizinden ölen bir kişinin fotoğrafı panodaki yerini aldı. Ayrıca panodaki ölen kişilerin fotoğrafları, mahalle derneği tarafından bastırılan Ağaçseven Mahalle Rehberi kitabında yer aldı.

"Buraya baktığımızda anılarımız aklımıza geliyor"

1987 yılında fotoğraf biriktirmeye başladığını belirten Hızır Özsoy, "Amcamın böyle şeylere merakı vardı. 1980 yıllarında fotoğraf biriktiriyordu. Bende onun başladığı işi devam ettirdim. 1987 yılından bu yana ölen kişilerin vesikalık fotoğraflarını biriktiriyorum. 500'e yakın ölen kişinin fotoğrafı var burada. Burada olmayan 50 kişi daha var. Onların da fotoğraflarını temin etmeye çalışıyoruz. Bu pano doldu. İkinci bir panoya geçeceğim. Sadece erkeklerin fotoğrafları var burada. Buraya baktığımızda anılarımız aklımıza geliyor. Atalarımızı hatırlıyoruz. Benim ömrümün yettiği yere kadar fotoğrafları biriktirmeye devam edeceğim. Bizden sonra çocuklarımız bu geleneği devam ettirirler mi bilemiyorum. Çok merak edenler oluyor. İnsanlar gelip yakınlarına veya komşularına bakıyor" dedi.

"Benimde fotoğrafım bir gün burada yer alacak"

Kendi yakınlarının fotoğraflarının da panoda yer aldığını belirten Özsoy, "8 yıl önce oğlum kalp krizinden öldü. 34 yaşında öldü. Onunda fotoğrafı burada yer alıyor. Yakınlarımızın fotoğrafları var. Komşularımızın, akrabalarımızın da var. Covid-19'dan ölen 5 kişi oldu. Onlarında fotoğrafları burada yer alıyor. Son olarak bir ay önce kalp krizinden ölen bir arkadaşımızın fotoğrafını buraya koydum. Panoya bakınca hüzünleniyorsun. Benimde fotoğrafım bir gün burada yer alacak. Biz ölürüz ama hayat devam edecek" diye konuştu

Mahalle derneği tarafından Ağaçseven Mahalle Rehberi isimli bir kitap bastırdığını belirten Özsoy, "Bu kitapta mahalle sakinlerimizin telefon numaraları, adresleri, kan grupları yer alıyor. Fotoğrafları da benim hazırladığım panodan kopyalayarak kitabın içine koydular. Mahallemiz için güzel bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise panoya baktıkça anılarının tazelendiğini söylediler.

Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor
Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor
Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor
Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor

Koronavirüs, Trabzon, Kalp, Of, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ölen mahalle sakinlerinin fotoğrafları kahvehanedeki panoda yerini alıyor - Son Dakika


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