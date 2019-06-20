Son Dakika Haberleri: Ölen motosikletli gencin kaza anı güvenlik kamerasında
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Ölen motosikletli gencin kaza anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Manisa'da tır ile çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ölen motosikletli gencin kaza anı güvenlik kamerasında, System.String[]
Manisa'da tır ile çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah 10.40 sıralarında Şehzadeler ilçesi Turgutlu yolu Çobanisa Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent S. (39) yönetimindeki 06 EG 1306 plakalı tır, Yukarı Çobanisa Mahallesinden Manisa yönüne dönmekte olan Yurdum Tekin (36) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yurdum Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Levent S. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yurdum Tekin'in, olay yerinin hemen karşısında bulunan kum ocağında çalıştığı ve evli olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza bölgedeki bir benzinliğin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşağa giren motosiklete Turgutlu yönünden gelen tırın çarptığı görülüyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
Manisa, 3. Sayfa
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