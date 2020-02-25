Ölen oğlunun kalbinin atışlarını gözyaşlarıyla dinledi - Son Dakika
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Ölen oğlunun kalbinin atışlarını gözyaşlarıyla dinledi

6 saat önce

Ölen oğlunun kalbinin atışlarını gözyaşlarıyla dinlediBeril Sönmez, (DHA) ? ABD'de John Reid, Dakota adlı oğlunu geçen sene trafik kazasında kaybetti ve Dakota'nın tüm organlarını bağışladı.

Ölen oğlunun kalbinin atışlarını gözyaşlarıyla dinledi

Beril Sönmez, (DHA) ? ABD'de John Reid, Dakota adlı oğlunu geçen sene trafik kazasında kaybetti ve Dakota'nın tüm organlarını bağışladı. Dakota'nın kalbini alan kişi, kalp atışlarını kaydederek oyuncak ayı içinde John Reid'e dinlemesi için gönderdi. Reid, oyuncak ayı içinde gönderilen oğlunun kalbinin atışlarını dinlediğinde gözyaşlarına boğuldu.

ABD'nin Virginia eyaletinde John ve Stephanie Reid, geçen yıl 16 yaşındaki oğulları Dakota'yı trafik kazasında kaybettiler. Hayatını kaybeden oğullarının tüm organlarını bağışladılar. 16 yaşındaki Dakota'nın kalbini alan Robert O'Connor, yeni kalbinin atış sesini doktorların teknik yardımıyla kayıt etti. Robert kayıt edilen kalbin sesini, bir oyuncak ayının içine koyup kendi yazdığı mektup eşliğinde Dakota'nın babası John Reid'e gönderdi. Robert O'Connor yazdığı mektupta bu hediyeyi kendisinin getirmek istediğini ama çocuklarını kaybeden Reid Ailesi'nin tepkisini tahmin edemediği için mektup eşliğinde göndermeyi tercih ettiğini belirtti.

Hediye paketini açarken görüntülenen baba John Reid, önce mektubu okumaya başladı ve okumayı yarıda keserek kutudan oyuncak ayıyı çıkarttı. Oyuncak ayının üstündeki tişörte en iyi baba yazısını gören baba John Reid, ölen oğlunun kalbinin atışlarını duyunca duygulanarak ağladı. Dakota Reid'in ailesi, ne zaman isterlerse oğullarının kalbinin sesini dinleyebilecekler.

Ölen oğlunun kalbinin atışlarını gözyaşlarıyla dinledi

Amerika Birleşik Devletleri, Dakota, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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