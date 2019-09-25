Son Dakika Haberleri: Ölen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadı
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Ölen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadı

1 saat önce

ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar (39), tuvalette ölü bulundu.

Ölen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadı, System.String[]

ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar (39), tuvalette ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin, başından bir an olsun ayrılmadığı ortaya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5081 Sokakta bulunan terk edilmiş tuvalette meydana geldi. Bisikletiyle çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar'dan haber alamayan arkadaşı, kaldığı yere geldi. Tuvalette Çınar'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Hüseyin Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Hüseyin Çınar'ın yüzde 41 engelli olduğu, cebinden 2 bin 945 lira çıktığı belirtildi. Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin de bir an olsun yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

Hüseyin Çınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:19 Kaynak: DHA
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