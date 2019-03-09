Son Dakika Haberleri: Ölen Sokak Köpeğini Aracıyla Sürüklediği İddiası

Ölen Sokak Köpeğini Aracıyla Sürüklediği İddiası

54 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişiye, ölen sokak köpeğini aracının arkasında sürüklediği iddiasıyla 2 bin 200 lira para cezası verildi.

Ölen Sokak Köpeğini Aracıyla Sürüklediği İddiası, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişiye, ölen sokak köpeğini aracının arkasında sürüklediği iddiasıyla 2 bin 200 lira para cezası verildi.

İlçeye bağlı Gümeli beldesinde bir sürücü, kara yolu üzerinde ölen sokak köpeğini bölgeden uzaklaştırmak için aracının arka kısmına bağladı.

Köpeğin yaklaşık 2 kilometre boyunca, araca bağlı halde sürüklediğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki ifadesinde, sokak köpeğinin hastalık nedeniyle öldüğünü, çocukların hayvandan korkması üzerine bölgeden uzaklaştırdığını söylediği öğrenildi.

"Mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından sürücü hakkında 2 bin 200 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA

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