Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı

10.05.2022 10:48

Bir grup vatandaş, vefat eden yakınlarını zikirle uğurladı. Bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Ancak videoda herkes, bir mezarlık üzerindeki numaraya takıldı. Vefat eden vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin 1983 olması dikkat çekti.

Sosyal medyada bir grup vatandaşın, mezarlık başında zikir yaptığı anlara ait görüntüler ilgi çekti. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı ama herkes videodaki bir mezar üzerinde yazılı numaralara takıldı.

DOĞUM VE ÖLÜM TARİHİNE DİKKAT

Bitlisli Niyaz Köseoğlu isimli vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin ise 1983 olması dikkat çekti. Vatandaşlar, "Acaba bir hata mı var?" sorularını sordu.

"TAKVİM FARKLI OLABİLİR"

Bazı vatandaşlar ise mezar taşındaki numaraların daha farklı bir takvimlendirmeye göre hesaplanmış olabileceğini dile getirdi.

Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı
YORUMLAR
500
Bu kadarına da pes! Gece sokak ortasında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup terk etti Bu kadarına da pes! Gece sokak ortasında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup terk etti Elon Musk'tan Japonya'ya 'nüfus' uyarısı Elon Musk'tan Japonya'ya 'nüfus' uyarısı

Doğum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı
10:44 Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı
10:41 Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar
10:36 Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim
10:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
10:31 Ümit Özdağ'a üniversitede protesto şoku: Faşizme karşı omuz omuza
10:28 Dolar yükselişini sürdürüyor: 15,17 seviyelerinden işlem görüyor
10:24 Hangi ürüne ne katılıyor? Yağ, süt, çay ve baharatlar en riskli konumda
10:23 Fazıl Say'dan Ekrem İamamoğlu'na eleştiri: Gözümden düştüğünü belirtmek isterim
10:22 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 10:56:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement