Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı - Son Dakika

Sosyal medyada bir grup vatandaşın, mezarlık başında zikir yaptığı anlara ait görüntüler ilgi çekti. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı ama herkes videodaki bir mezar üzerinde yazılı numaralara takıldı.

DOĞUM VE ÖLÜM TARİHİNE DİKKAT

Bitlisli Niyaz Köseoğlu isimli vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin ise 1983 olması dikkat çekti. Vatandaşlar, "Acaba bir hata mı var?" sorularını sordu.

"TAKVİM FARKLI OLABİLİR"

Bazı vatandaşlar ise mezar taşındaki numaraların daha farklı bir takvimlendirmeye göre hesaplanmış olabileceğini dile getirdi.