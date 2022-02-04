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ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ - Son Dakika

ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ

04.02.2022 11:17

ARNAVUTKÖY'de sahipsiz hayvanları besleyen Deniz Yıldız, 14 yavru doğuran ancak hepsi ölen köpeğin yavrularını bırakmak istemediği anlara tanıklık etti.

ARNAVUTKÖY'de sahipsiz hayvanları besleyen Deniz Yıldız, 14 yavru doğuran ancak hepsi ölen köpeğin yavrularını bırakmak istemediği anlara tanıklık etti. Ölen köpekler anne köpeğin yanından alınarak toprağa verildi.

Deniz Yıldız, 2.5 yıldan bu yana kendi imkanları ile bulduğu yiyecekleri Tayakadın, Hadımköy, Baklalıköy, Dursunköy gazergahında işe gidip gelirken sahipsiz hayvanlara götürdüğünü söyledi. Geçen Perşembe günü gebe bir köpeğin bulunduğu noktaya 5 gün sonra gittiğinde çok üzüldüğünü belirten Yıldız, 'Aynı noktaya gittikten sonra kornaya bastım, kısa süre sonra geldi. 1.5 yaşında dişi köpeğimiz gebeydi. Onun durumunu takip ediyordum. En son geçen Perşembe görmüştüm, doğumunun yakın olduğunu anlamıştım. Bu gittiğimde çok zayıflamıştı, doğum yaptığını anladım" dedi.

"Bana bir şeyler anlatmak ister gibiydi" diyen Yıldız, "Onu izledim, 100- 150 metre uzaklıkta doğum yapığı yere gittim. Maalesef doğurduğu bütün yavrular ölmüştü. Cansız yavrularını altından çıkarmaya çalışıyordum, çıkardıklarımı tekrar alıp altına alıyordu. Ben 5-6 yavru dünyaya getirmesini beklerken tam 14 yavru doğurmuş. Hepsi ölmüş. Onun ve benim çaresizliğimizi anlatmak imkansız. Bölgede oturan yaşlı bir amca var; 'En son sen besledikten gördük. Bir daha görmedik' dedi. Tahminime göre yavrularını dünyaya getirdikten sonra bunlar donarak, havasızlıktan veya annenin deneyimsizliğinden öldü." şeklinde konuştu.

Deniz Yıldız, birkaç denemesinden sonra alabildiği cansız 14 yavru köpeği kazdığı bir çukura gömerken, bu olayın kendisini çok kötü etkilediğini söyledi.

ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ
ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ
ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ
ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ
ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ
ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ
ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ

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Deniz Yıldız, Hadımköy, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLEN YAVRULARINI BIRAKMAK İSTEMEDİ - Son Dakika


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