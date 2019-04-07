Ölen Yavrusunu Sürükleyen Traktörün Peşini Bırakmadı.

Ölen yavrusunu sürükleyen traktörün peşini bırakmadı.

Ölen yavrusunu sürükleyen traktörün peşini bırakmadı...İneğin traktörün arkasından koştuğu duygusal anlar kamerada

Anne inek herkesi duygulandırdı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ineğin, yıldırım çarpması sonucu ölen yavrusunu sürükleyerek gömmeye götüren traktörün arkasından koşup bağırması görenleri duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşandı. Yaslıca Mahallesinde hayvan besiciliği yapan Mustafa Karabulut'un ahırına gece saatlerinde yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olurken doğurmak üzere olan bazı hayvanlar da düşük yaptı. Karabulut, telef olan hayvanları ahırdan çıkarttıktan sonra iple traktörün arkasına bağlayıp gömmek için sürükleyerek mahallenin dışına götürdü.

Anne inek yavrusunu bırakmak istemedi

Son olarak içerideki bir danayı çıkaran Karabulut, traktörün arkasına iple bağlayarak mahalle dışına çıkartmaya çalıştı. Ölen yavrusunun traktörün arkasına bağlanıp sürüklenerek gördüğünü gören anne inek, koşarak hareket halindeki traktöre yetişti. Yavrusunu kaldırmaya çalışan anne inek, kilometrelerce traktörün arkasından koştu. Bir yandan yavrusunu koklayan anne inek diğer yandan da bağırarak kalması için çaba harcadı.

Annenizin kıymetini bilin

Cep telefonuyla o duygusal anları videoya çeken Mustafa Karabulut, " Gece ahıra yıldırım düştü. Maalesef 4 büyükbaş hayvanım telef oldu. Bu da bu ineğin danası, anne yüreği, bakın danasını bırakmıyor. Buna göre herkes annesinin kıymetini bilsin. Herkes dikkatli baksın. Bakın arkadaşlar, ana yüreği işte, bakın" ifadelerini kullandı.

Traktörle çekilen hayvanlar mahallenin dışındaki bir boş alana götürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu telef olan hayvanların toplam değerinin ise yaklaşık 25 bin lira olduğu belirtildi.

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