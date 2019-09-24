Son Dakika Haberleri: Ölen yavrusunun başında adeta ağladı
Son Dakika Güncel Haber

Ölen yavrusunun başında adeta ağladı

28 dakika önce

Bilecik'te bir aracın çarptığı yavru kedi ölürken annesi başından dakikalarca ayrılmadı.

Ölen yavrusunun başında adeta ağladı, System.String[]

Bilecik'te bir aracın çarptığı yavru kedi ölürken annesi başından dakikalarca ayrılmadı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Hamzabey Sokak'ta yavru bir kediye araç çarptı. Kanlar içinde can çekişen yavru kediyi fark eden Mehmet Ali Keskin adlı vatandaş, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Bu esnada kedinin annesi, ölmek üzere olan yavrusunun başına gelerek adeta ağladı. Anne kedinin dakikalarca yavrusunun yanında beklemesi, görenleri duygulandırdı. Olay yerine gelen belediye ekibi yavru kedinin öldüğünü belirlerken kediyi bulunduğu yerden kaldırdı.


"Annesi ağladı"


Annesinin ölen kedinin başında adeta ağladığı anlatan Mehmet Ali Keskin, "Ben yürürken yerde bir kedi gördüm. Araç çarptı dediler. Durumu hemen belediyi arayarak bildirdim. Yaklaşık 20 dakika içinde yetkiler geldi. Ama onlar gelene kadar yavru kedi öldü. Zaten can çekişiyordu. Birden bir büyük kedi geldi. Baktım onun yanında ölen kediye benzer yavruları vardı. Yerde can çekişen kedinin başından bir an olsun ayrılmadı. Sonra kedi ölünce anne kedi adeta ağladı. O an ben de duygulandım" dedi. - BİLECİK

İsmetpaşa Mahallesi, Mehmet Ali Keskin, Bilecik, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı
Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım! İstanbul'daki deprem anı kamerada! Son Dakika: AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölen yavrusunun başında adeta ağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]