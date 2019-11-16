Son Dakika › Güncel › Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı - Son Dakika
Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı
6 saat önce
Siirt'te arabanın çarpması sonucu ölen yavrusunu kurtarmaya çalışan anne köpek yürekleri burktu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Siirt'te arabanın çarpması sonucu ölen yavrusunu kurtarmaya çalışan anne köpek yürekleri burktu.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon sanayi sitesine girerken yavru köpeği ezdi. Aracın üzerinden geçmesi sonucu ezilen köpeğin annesi ölen yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı.
Yavru köpeği ezdikten sonra kaçan sürücüye, sanayi çalışanları tepki gösterdi.
(İHA)
Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı Bakırköy'de siyanürle yaşamlarına son veren aile defnedildi Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı