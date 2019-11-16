Son Dakika Haberleri: Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı
Son Dakika Güncel Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı - Son Dakika

Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı

6 saat önce

Siirt'te arabanın çarpması sonucu ölen yavrusunu kurtarmaya çalışan anne köpek yürekleri burktu.

Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı, System.String[]

Siirt'te arabanın çarpması sonucu ölen yavrusunu kurtarmaya çalışan anne köpek yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon sanayi sitesine girerken yavru köpeği ezdi. Aracın üzerinden geçmesi sonucu ezilen köpeğin annesi ölen yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı.

Yavru köpeği ezdikten sonra kaçan sürücüye, sanayi çalışanları tepki gösterdi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı
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