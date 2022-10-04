Olena Zelenska'nın Türkiye'deki temasları

Türkiye ziyareti kapsamında Pazar günü Emine Erdoğan'la bir araya gelen Olena Zelenska, görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin yanı sıra kendi adıyla kurduğu vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve eşi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan'a teslim etti. Türkiye'nin bin 300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmesi hususunda yardım talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve diplomasi becerisiyle tahıl koridoru ve esir mübadelesinin gerçekleştiğini kaydeden Zelenska, özellikle tahıl koridorunun dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını vurguladı. Savaş nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların arttığını belirten Zelenska, ambulans ve kuvöz temini konusunda Emine Erdoğan'dan destek istedi.

ZELENSKA, SIFIR ATIK BELGESİNİ İMZALADIEmine Erdoğan ise, "Bölgemizdeki yaklaşık yedi aydır devam eden savaştan dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ümit ediyorum. Türkiye, barışın tesisi için yoğun gayretlerini sürdürecek" dedi. Emine Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, diplomasi yoluyla sorunun çözüleceğine inandıklarını söyledi.'Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması için geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaladıkları iyi niyet beyanı hakkında bilgi veren Emine Erdoğan, bazı devlet başkanı eşlerinin de bu belgeyi imzaladığını anlattı. Bunun üzerine Zelenska da iyi niyet beyanını imzaladı.UKRAYNA'NIN MİLGEM'İ DENİZE İNDİZelenska ayrıca beraberindeki heyetle birlikte Ukrayna donanması için inşa edilen Ada sınıfı MİLGEM 'Hetman Ivan Mazepa' korvetinin açılış törenine de katıldı. Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından konuya dair yapılan açıklamada bu tip korvetlerin, kıyı bölgelerinde operasyonlar yürütmek için tasarlandığı, denizaltı savar ve açık denizde devriye gezme yeteneğine sahip olduğu ifade edildi. Söz konusu korvetin Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, Türk savunma sanayisinin devlete ait şirketi ile Aralık 2020'de imzaladığı sözleşmeye uygun olarak inşa edildiği ve Ukrayna donanması için bu sınıfın ilk korveti olduğu belirtildi. Ayrıca geçen sene 18 Ağustos'ta korvete Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 'Hetman Ivan Mazepa' adı verildiği ifade edilirken, "Korvetin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması için Ukrayna'ya teslim edilmesi planlanıyordu ancak bu Rusya 'nın başlattığı savaş nedeniyle ertelendi. Geminin 2024'ün sonunda Ukrayna'ya varması bekleniyor" denildi.'TÜRK YÜREĞİNE SAHİP OLACAK KORVET'Zelenska törende yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya hizmet edecek ve aynı zamanda bir Türk yüreğine sahip olacak korveti piyasaya sürmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Geminin denize indirilme törenine, Ukraynalı askeri yetkililerin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Zelenska, gemiyi kızağa bağlayan halatı keserek gemiyi denize indirdi. Bakan Akar, Zelenska'ya korvetin bir maketini hediye etti.BARTHOLOMEOS GÖRÜŞMESİUkrayna First Lady'si Zelenska ayrıca İstanbul temasları sırasında Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret etti. Zelenska görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı ve yurtdışındaki Ukrayna halkını desteklediğini ifade etti.- Rkiye