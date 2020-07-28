(Ölenlerin fotoğraflarıyla) ESENYURT'TA YANGIN: ANNEANNE İLE TORUNU ÖLDÜ  (3) - Son Dakika

(Ölenlerin fotoğraflarıyla) ESENYURT'TA YANGIN: ANNEANNE İLE TORUNU ÖLDÜ (3)
ESENYURT'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
İstanbul DHA - ESENYURT'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
Esenyurt Atatürk Mahallesi 2226. Sokak'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. 8 yaşındaki Ela Şeliman ve anneannesinin cansız bedenleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 09:53
Kaynak: DHA
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