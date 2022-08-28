Bursa 'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş'in, Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4) - Son Dakika

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