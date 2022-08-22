Kaynak: DHA

Abdulkadir Yüksel, Devlet Hastanesi, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şoför; 'ekipleri 20-30 metre kala gördüm' dedi, otobüsün 307 metre fren izi tespit edildi (2) - Son Dakika

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