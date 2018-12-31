Ölenlerin Sayısı 68'e Yükseldi

Filipinler'de cumartesi günkü fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Filipinler'de cumartesi günkü fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Filipinler'de cumartesi günü yaşanan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Sivil savunma yetkilileri, 57 kişinin Manila'nın güneyindeki dağlık Bicol bölgesinde, 11 kişinin Samar Adası'nda çoğunlukla toprak kayması ve boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bicol Sivil Savunma Müdürü Claudio Yucot, "Korkarım ki ölü sayısı artacak, çünkü hala temizlememiz gereken çok alan var" dedi. Usman adı verilen fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışların sele ve bazı bölgelerde toprak kaymasına sebep olduğu bildirildi. Yucot, pek çok kişinin gerekli önlemleri alamadığını, çünkü Usman'ın hükümetin fırtına uyarı sistemi altında değerlendirilebilecek kadar güçlü bir tayfun olmadığını söyleyerek, "İnsanlar tatil modunda oldukları ve herhangi bir fırtına uyarısı olmadığı için güvende hissediyorlardı" dedi.



17 KİŞİ KAYIP



Yucot, Usman'ın ülkeden ayrılıp batıya doğru ilerlemesine rağmen, devam eden yağışların arama ve kurtarma faaliyetlerini engellediğini söyledi. Sivil Savunma Bürosu, en az 17 kişinin hala kayıp olduğunu ve fırtına nedeniyle ülke genelinde 40 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Filipinler'de her yıl meydana gelen yaklaşık 20 tayfun ve fırtına yüzlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yoksul kalmasına neden oluyor. Ülkede 2013 yılında meydana gelen Süper Tayfun Haiyan'da 7 bin 360 kişi hayatını kaybetmişti.



(İHA)

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