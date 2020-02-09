Olgun gençlerden anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Olgun gençlerden anlamlı hediye - Son Dakika

Olgun gençlerden anlamlı hediye

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, Çalı İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi.

Olgun gençlerden anlamlı hediye, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, Çalı İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında amigurumi eğitimi alan Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, el emekleri ile ürettikleri örgü bebekleri ve tedarik ettikleri kırtasiye malzemelerini çocuklara hediye etti.


Nilüfer Belediyesi'nin Altınşehir Mahallesindeki Olgun Gençlik Merkezi üyeleri gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Çalı İlkokulu ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine katılan merkezin amigurumi ve filografi sınıfı kursiyerleri, otistik ve zihinsel engelli çocuklar için el emekleri ve becerileri ile ürettikleri bebekleri çocuklara hediye etti.


Okulda eğitim gören 7-12 yaş arasındaki 12 otistik ve zihinsel engelli çocukla bir araya gelen Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, çocuklarla oyunlar oynayarak birlikte keyifli saatler geçirdi.


Bu tip çalışmaların özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimine büyük katkısı olduğunu ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Emine Özdilli Manav, "Olgun Gençlik Merkezi üyelerinin el emekleri ile ürettikleri bu hediyeler bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz için kavram becerilerini geliştirme atölyeleri ve oyun çalışmalarında kullanacağımız bu materyallerin manevi değeri paha biçilmez. Engel grupları ile tanışma ve onlarla birlikte vakit geçirme imkanı sağlayan sosyal farkındalığı artırıcı böylesine anlamlı çalışmaların yaygınlaşması en büyük arzumuz" dedi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Altınşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu
Ersun Yanal'dan ligden çekilme açıklaması: Bu büyük bir karar Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 16:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Olgun gençlerden anlamlı hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]