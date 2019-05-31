Son Dakika Haberleri: Olgun Oto, otogaz dönüşümünde işbirliği yapıyor
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Olgun Oto, otogaz dönüşümünde işbirliği yapıyor

1 saat önce

Otogaz dönüşümünde iç pazarda öne çıkan markalardan biri olan Olgun Oto, 70 ilde 300'e yaklaşan bayi ağıyla faaliyet gösteriyor.

Olgun Oto, otogaz dönüşümünde işbirliği yapıyor , System.String[]
Otogaz dönüşümünde iç pazarda öne çıkan markalardan biri olan Olgun Oto, 70 ilde 300'e yaklaşan bayi ağıyla faaliyet gösteriyor. Firma, otogaz dönüşümünde ana sanayi firmalarıyla iş birliği yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:28 
Ekonomi
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