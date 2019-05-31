Olgun Oto, otogaz dönüşümünde işbirliği yapıyor
1 saat önce
Otogaz dönüşümünde iç pazarda öne çıkan markalardan biri olan Olgun Oto, 70 ilde 300'e yaklaşan bayi ağıyla faaliyet gösteriyor.
Otogaz dönüşümünde iç pazarda öne çıkan markalardan biri olan Olgun Oto, 70 ilde 300'e yaklaşan bayi ağıyla faaliyet gösteriyor. Firma, otogaz dönüşümünde ana sanayi firmalarıyla iş birliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:28
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