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Olgunlaşma enstitüleri 6 bin 830 ürün için tasarım tescili aldı - Son Dakika

Olgunlaşma enstitüleri 6 bin 830 ürün için tasarım tescili aldı

17.01.2022 11:19
Olgunlaşma enstitüleri 6 bin 830 ürün için tasarım tescili aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 bin 482 ürün için tasarım tescil başvurusunda bulunan olgunlaşma enstitülerinin 6 bin 830 ürününün tescil aldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 bin 482 ürün için tasarım tescil başvurusunda bulunan olgunlaşma enstitülerinin 6 bin 830 ürününün tescil aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlık ettiği değerlendirme toplantısında, olgunlaşma enstitülerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Enstitülerin daha fazla etkin olması ve üretim kapasitesinin artırılması ile geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilme imkanlarının değerlendirildiği toplantıda, tüm olgunlaşma enstitülerinin Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmesine karar verildiği, enstitülere, Ar-Ge altyapılarını güçlendirmek için 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneği gönderildiği ifade edildi.

Toplantı sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine gidilerek Türk Patent ve Marka Kurumunca görevlendirilen uzmanlarca 24 olgunlaşma enstitüsünde görev yapan idareci, öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrencilere patent/faydalı model, tasarım, coğrafi işaretler, temel kavramlar, süreçler ve patent başvuru uygulamaları konularında eğitimler verildiği belirtildi.

Tüm bu adımların dört ay gibi kısa bir sürede meyvesini verdiği vurgulanan açıklamada, "Olgunlaşma enstitüleri 7 bin 482 ürün için tasarım tescil başvurusunda bulundu. 6 bin 830 ürünün tasarım tescili alındı. 523 tasarım tescili ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye birincisi olurken Antalya, Bursa, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri 500'er tasarım tesciliyle ikinci oldu. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ise 426 tasarım tesciliyle üçüncü oldu." ifadelerine yer verildi.

"Enstitülere destek devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin kültürel mirasın korunması ve günümüze aktarılmasında çok önemli işlev gördüğünü belirtti.

Ülkede halen 24 olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu anımsatan Özer, bu dönemde enstitüleri yeni bir yaklaşımla ele aldıklarını, yaptıkları değerlendirme toplantısı sonrasında tüm enstitülerin birer Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi ile bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı aldıklarını anımsattı.

Olgunlaşma enstitülerine, birer Ar-Ge merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneği de gönderdiklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitülerimiz, bir taraftan kültürümüzün gelecek nesillere yaygın bir şekilde aktarılmasını sağlarken diğer taraftan bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacak. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek. Bu süreçte olgunlaşma enstitülerinin birer Ar-Ge merkezi olarak dönüşümlerini destekleyen Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum. Bu başarılarından dolayı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'müzü ve olgunlaşma enstitü yönetici, öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerini kutluyorum. Bakanlığımızın fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda kapasitesinin gelişmesine verdikleri desteklerden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür ediyorum."

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milli eğitim bakanlığı, Araştırma Geliştirme, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olgunlaşma enstitüleri 6 bin 830 ürün için tasarım tescili aldı - Son Dakika


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