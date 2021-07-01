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Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı - Son Dakika

Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı

01.07.2021 23:06
Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa'da üç gün boyunca devam eden "Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı"nın kapanış programı, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya...

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa'da üç gün boyunca devam eden "Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı"nın kapanış programı, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un kıymetli eşleri Sayın Rana Selçuk'un katılımıyla tamamlandı.

Çalıştayın 2. gününde ilk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erkan ÖZDEMİR tarafından "Kültürel El Sanatlarımızla Günümüzü ve Geleceğimizi Şekillendirmede İzlenebilecek Pazarlama Stratejileri" konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda el sanatlarında geleneğin geleceğe taşınmasında standartlaştırma ve sistemleştirmenin önemi vurgulanırken paydaşlar, kaynaklar, değerler, müşteri ilişkileri, müşteri segmentleri, maliyet yapısı ve gelir akış gibi temel hususları bünyesinde barındıran bir iş planı hazırlama yöntemi olan "Kanvas İş Modeli" tanıtıldı.

Daha sonra TRT Seslendirme Sanatçısı/ Eğitmen Sn. Deniz ÇEVİK Diksiyon ve Hitabet konusunda katılımcılara bilgi verdi. Dil bilinci, doğru solunum, ses bilgisi, seslerin niteliği, vurgu ve tonlamanın yanı sıra konuşmanın sözel özellikleri ve beden dili gibi konulara değinildi.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumlarında ise Akademisyen Sn Serap Ekizler SÖNMEZ "Olgunlaşma Enstitülerinin Kurumsal Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği ve Tasarım" ve "Geleneğin Geleceğe Aktarımı" ile ilgili bilgiler aktardı. Sönmez, geometrik desenlerin gelenekteki önemine vurgu yaparken geçmişten günümüze süregelen bilim ve sanat birlikteliğinin gelecekte de önemini koruması gerektiğini işaret etti. Geleneksel eserleri araştırarak, inceleyerek içselleştirmenin tasarım sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Sönmez, tüm Olgunlaşma Enstitülerinin bütüncül bir yaklaşımın bir parçası olmasının, ortak proje yürütmesinin ve birlikteliğin gücüne olan inancın yeknesaklığın sağlanması noktasındaki gerekliliğini dile getirdi.

Katılımcılar, Kozahan Pasajında Geleneksel İpek Kumaşları, Osmangazi ve Orhangazi Türbe ziyaretleri ve Uludağ Camii'nde kültürel incelemelerde bulduktan sonra, Protokol ve katılımcılar, Bursa Teyyare Kültüre Merkezinde Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yunus Emre Yılı programına katıldı.

Programın son gününde Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından Olgunlaşma Enstitüleri 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Tema ve Projeleri hakkında bilgiler verilerek Enstitü müdürleri tarafından tema/proje brifingi alındı.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un Eşi Sayın Rana Selçuk Hanımefendi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Eşi Sevinç Aktaş Hanımefendi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Meral Altınkaya, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Eşi Kevser Dülger Hanımefendi, Olgunlaşma Enstitülerinin Müdürleri, Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın kapanış programında katılımcılara belgeleri verildi.

Kültürel değerleri ve geleneksel sanatları özelliklerini koruyarak geliştiren ve gelecek kuşaklara aktaran, sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmaları yürüten Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı'nın kapanış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un eşleri Hanımefendi Rana Selçuk, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Meral Altınkaya, "Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda Bursa Olgunlaşma Enstitümüzün yeni binasının açılışını da birlikte yaptık. Kültürel değerleri ve geleneksel sanatları gün yüzüne çıkartan Olgunlaşma Enstitülerimizle ilgili yapılan bu çalıştay, kültürel değerlerimizin, yenilikçi tasarımlar ve metodolojilerle buluşturularak gün ışığına çıkarılmasına, sanat ve zanaatın derinleşmesine, 'geleneğin, modern tasarımlarla yorumlanarak gelecekle buluşturulmasına' katkı sunacaktır. Emeği geçen herkese ve bizlere üç gün boyunca ev sahipliği yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise üç gün boyunca süren "Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı"na Bursa olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çalıştayın çok faydalı geçtiğini söyleyen Dülger, "Çalıştayın şehrimizde yapılmasını uygun gören başta Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük olmak üzere Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün tüm yetkililerine, bu çalıştaya katılarak bizleri onurlandıran değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un değerli eşleri Rana Selçuk Hanımefendi'nin de katıldığı belge töreni ve kapanış konuşması ile çalıştay sona erdi.

Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Selçuk, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı - Son Dakika


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