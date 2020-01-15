Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği - Son Dakika
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Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği

6 saat önce

MİLLİ kültür ve değerleri araştırmak, geleneksel el sanatlarını güncelleyip yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, 'Bir Taşımlık Bin Tadımlık' adlı kahve tadım etkinliği düzenledi.

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MİLLİ kültür ve değerleri araştırmak, geleneksel el sanatlarını güncelleyip yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, 'Bir Taşımlık Bin Tadımlık' adlı kahve tadım etkinliği düzenledi. Konser ve tadımlarla zenginleşen etkinlikte, Osmanlı konseptli kıyafetlerle düzenlenen tiyatral oyun büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin kültür mirasını dünyaya tanıtmak, kültür ve değerleri araştırmak, geleneksel el sanatlarını güncelleyip yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Bir Taşımlık Bin Tadımlık' adlı kahve tadım etkinliği düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 40 yıllık hatırı dile getiren ve kız isteme geleneklerinin de olmazsa olmazı olan Türk kahvesi tanıtıldı. Asırlık bir lezzetten geleneksel bir tutkuya dönüşen Türk kahvesinin pişirme metotlarının anlatıldığı etkinlikte, Osmanlı konseptli kıyafetler ile hazırlanan defile sergilendi. Konser ve tadımlarla zenginleşen etkinlikte sergilenen tiyatral oyun ise büyük beğeni topladı.

'ÖZEN VE DEĞERİN GÖSTERGESİDİR'

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, "Kadim kültürümüze ait değerlere sahip çıkan ve onları yarınlara taşıyan bir kurumda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tadı ile Osmanlı'dan günümüze ulaşarak toplumsal hayatımızın bir parçası olan Türk kahvesini sohbetlerin vazgeçilmezi bildik. Kahve zahmettir, kıymettir, özenin ve değerin göstergesidir. Ağır kabaran köpüğü ile olgunlaşmanın ve büyümenin sembolüdür. Kahve kültürümüze ait bütün incelik ve gelenekleri yaşatmak amacıyla başladığımız çalışmaları heyecanla sürdürmeye devam ediyoruz. Basımını tamamladığımız 'Osmanlı Şerbetleri' kitabının ardından Osmanlı reçelleri ve Türk kahvesi kitaplarının da hazırlıklarında son aşamaya geldik. Her zaman yanımızda olan Sayın Valimizin değerli eşi Dilek Didem Ayyıldız hanımefendiye teşekkür ediyoruz" dedi.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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