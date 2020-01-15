Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği - Son Dakika

MİLLİ kültür ve değerleri araştırmak, geleneksel el sanatlarını güncelleyip yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, 'Bir Taşımlık Bin Tadımlık' adlı kahve tadım etkinliği düzenledi. Konser ve tadımlarla zenginleşen etkinlikte, Osmanlı konseptli kıyafetlerle düzenlenen tiyatral oyun büyük beğeni topladı.

Türkiye 'nin kültür mirasını dünyaya tanıtmak, kültür ve değerleri araştırmak, geleneksel el sanatlarını güncelleyip yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Bir Taşımlık Bin Tadımlık' adlı kahve tadım etkinliği düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız 'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'in eşi Neptün Soyer'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 40 yıllık hatırı dile getiren ve kız isteme geleneklerinin de olmazsa olmazı olan Türk kahvesi tanıtıldı. Asırlık bir lezzetten geleneksel bir tutkuya dönüşen Türk kahvesinin pişirme metotlarının anlatıldığı etkinlikte, Osmanlı konseptli kıyafetler ile hazırlanan defile sergilendi. Konser ve tadımlarla zenginleşen etkinlikte sergilenen tiyatral oyun ise büyük beğeni topladı.

'ÖZEN VE DEĞERİN GÖSTERGESİDİR'