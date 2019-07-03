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Olgunlaşma Enstitüsü unutulan değerleri arıyor

1 saat önce

- Olgunlaşma Enstitüsü unutulan değerleri arıyorSİVAS - Sivas Olgunlaşma Enstitüsü; Sivas ve ilçelerinde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve kıyafetleri gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak amacı ile çalışma başlattı.

- Olgunlaşma Enstitüsü unutulan değerleri arıyor
SİVAS - Sivas Olgunlaşma Enstitüsü; Sivas ve ilçelerinde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve kıyafetleri gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak amacı ile çalışma başlattı.
Bu kapsamda Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk ve Gözköy köylerinde evlerde yıllardır saklanan halı, kilim, çekim ve kıyafetlerin üzerlerinde incelemeler yapıldı.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Meltem Gençer; yaptığı açıklamada, " Sivas'ın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından halı, kilim, yöresel kıyafetler, cecim, çorap, çarık veya yapılan unutulmuş ağaç oymacılığı, tavan işlemeleri gibi aklınıza ne gelirse inceleyip araştırıp görsellerini aldıktan sonra kurumumuzda bunları bire birini yapabiliyoruz. Yöresel kıyafetlerin aynısını yapabildiğimiz gibi tasarımlar olarakta hayata dahil etme çalışmalarına giriyoruz. Köylerimizde bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu tür ürünlerin çoğu satılmış, atılmış ve yakılmış, ama biz yılmadan araştırıp kalan kıymetlerimizi bulup Sivas halkına Türkiye'ye güncel modaya dahil etmeye ve tanıtmaya çalışacağız."dedi.
Olgunlaşma Enstitüsü unutulan değerleri arıyor
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
Çataloluk, Suşehri, Sivas, Yerel
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