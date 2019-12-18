Olgunlaşma Enstitüsünden tarihi sergi - Son Dakika
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Olgunlaşma Enstitüsünden tarihi sergi

6 saat önce

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "12 binlik bereketli topraklara şükür-Başak" temalı resim ve "Geçmişe Özlem" konulu koleksiyonlarından seçili giysi sergisi açıldı.

Olgunlaşma Enstitüsünden tarihi sergi, System.String[]

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "12 binlik bereketli topraklara şükür-Başak" temalı resim ve "Geçmişe Özlem" konulu koleksiyonlarından seçili giysi sergisi açıldı.


Bir otelde gerçekleşen açılış törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak'ın yanı sıra ETO Başkanı Metin Güler, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen ile çok sayıda davetli katıldı. Enstitü Müdürü Durna Gülşen, yaptığı konuşmada, okullarının 60'ıncı yılı anısına Türk kültürü ve değerini yaşatmak adına çıktıkları bu yolda sayısız ilklere ve başarılara imza attıklarını söyledi.


Enstitünün kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür eden Gülşen, "Personelimize, tüm çalışanlarımıza, mezunlarımıza ve bugüne değin yapılan etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmayan tüm sanatseverlerimize gönülden teşekkür ederiz. Ne mutlu ki enstitümüzde sizlerle Türk kültürünü yaşatmak adına yapılan birçok çalışmada birlikte yol aldık. Kuruluşumuzun 60. yıla ulaşmasının mutluluğunu "Anadolu Topraklarına Şükür Başak" temalı resim sergimizle birlikte hazırlayarak siz değerli katılımcılarımızla paylaşmak istedik. Sergimizle; 21 adet resim ve giysi koleksiyonları arşivimizden seçilen 41 adet giysi ile geçmişe bir pencereden bakıyormuşçasına, sizleri bu vatan topraklarında yaşanmışlıkları hatırlatan kısa bir yolculuğa çıkaracağız. ve hep birlikte 12 Bin yıldır bereketini bizden esirgemeyen Anadolu topraklarımıza şükrediyoruz" dedi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak sergi alanını gezdi. Sergide okulun kuruluşundan günümüze koleksiyonlarından seçilen 41 giysi bulunuyor. Başak temalı resim sergisinde ise 21 adet çalışma yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
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