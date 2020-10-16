Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor - Son Dakika

Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor

16.10.2020 12:12

Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor Denizli'de ağaçlardan tek tek toplanan olgunlaşmamış Trabzon hurmalarının, kabuklarının soyulmasının ardından özel tezgahlar, evlerin çatı ve kapı önlerinde kurumaya bırakılıyor.

Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor

DENİZLİ - Denizli'de ağaçlardan tek tek toplanan olgunlaşmamış Trabzon hurmalarının, kabuklarının soyulmasının ardından özel tezgahlar, evlerin çatı ve kapı önlerinde kurumaya bırakılıyor. İnsan sağlığına pek çok faydası olan Trabzon hurması, 3 haftalık kurutma işleminin ardından lezzeti ile damakta unutulmaz bir tat bırakıyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 7 bin dönüm alana ekili olan ve bölgede cennet elması olarak bilinen Trabzon hurmasında ilk hasat başladı. Olgunlaşmamış Trabzon hurmalarını ağaç dallarından tek tek toplayan vatandaşlar, evlerine getirerek hummalı çalışmaya başlıyor. Ev ahalisi ve çevredeki kadın işçiler, cennet elmalarının bir bir kabuklarını soymasıyla bir sonraki aşamaya geçiliyor. Özel yapım tezgahlarda iplere dizilerek kurutulma işlemi başlarken kimi yerlerde ise geleneksel kurutma yöntemi olan evlerin çatısında ve ya kapı önlerinde kurutmaya bırakılıyor. Arta kalan kabukları ise sirke ve ya doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 3 hafta kurutmada kalan Olgunlaşmamış Trabzon hurmaları günler sonra lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Birçok hastalığa ve insan sağlığına iyi geldiği belirtilen Trabzon hurması, içinde bulunun bol miktarda C vitaminin yanı sıra göz sağlığı, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı faydalı olduğu biliniyor.

"En fazla olduğu yer Denizli Honaz'dır"

Türkiye'nin Trabzon hurması ihtiyacının yüzde 80'nini Honaz'dan temin edildiğini belirten üretici Ramazan Güner, "Öncelikle ağaçlardan ihracata gitmeyen malları getiriyoruz buraya soyuyoruz. 2 ile 3 haftada kurutulup çatılarda, tellere asılarak kurutulup tüccarlara pazarlanıyor. Kabuğu organik gübre olarak geri dönüşüm şeklinde tarlaya atılıyor. Sirke yapımında da kullanılırken ağaçlardan kalan birincilerde iç piyasaya, ihracata gidiyor. Cennet hurmasının en fazla olduğu yer Denizli Honaz'dır. Bildiğim kadarıyla 1960 ile 1974'lerde 5 ile 10 arası ağaç getirilerek ilerleyen yıllarda herkesin bahçelerine dikerek ve şuanda dikilerek günümüze gelen bir meyve" dedi.

Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor
Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor

Denizli, Trabzon, Honaz, tat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Olgunlaşmamış hurma 3 haftada şifa dolusu lezzete dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi

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