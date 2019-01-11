Son Dakika Haberleri: Oli Projesiyle 3 Bin Çocuk Bir Araya Geldi

Oli Projesiyle 3 Bin Çocuk Bir Araya Geldi

2 saat önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerini sağlamak için "OLİ" adıyla hayata geçirilen Olimpik Eğitim Projesi, Hatay'da düzenlendi.

Oli Projesiyle 3 Bin Çocuk Bir Araya Geldi, System.String[]
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerini sağlamak için "OLİ" adıyla hayata geçirilen Olimpik Eğitim Projesi, Hatay'da düzenlendi.

TMOK'un internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, proje kapsamında, Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinden ilköğretim çağındaki 3 bin çocuk bir araya geldi.

Proje kapsamında çocuklara, spor kültürü, olimpiyat oyunları, milli sporcular, fair-play ve çevre duyarlılığı gibi konularda bilgiler, eğlenceli sunumlarla aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Hatay, Spor
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