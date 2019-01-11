Oli Projesiyle 3 Bin Çocuk Bir Araya Geldi
2 saat önce
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerini sağlamak için "OLİ" adıyla hayata geçirilen Olimpik Eğitim Projesi, Hatay'da düzenlendi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerini sağlamak için "OLİ" adıyla hayata geçirilen Olimpik Eğitim Projesi, Hatay'da düzenlendi.
TMOK'un internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, proje kapsamında, Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinden ilköğretim çağındaki 3 bin çocuk bir araya geldi.
Proje kapsamında çocuklara, spor kültürü, olimpiyat oyunları, milli sporcular, fair-play ve çevre duyarlılığı gibi konularda bilgiler, eğlenceli sunumlarla aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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