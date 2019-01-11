Oli Projesiyle 3 Bin Çocuk Bir Araya Geldi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerini sağlamak için "OLİ" adıyla hayata geçirilen Olimpik Eğitim Projesi, Hatay'da düzenlendi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerini sağlamak için "OLİ" adıyla hayata geçirilen Olimpik Eğitim Projesi, Hatay'da düzenlendi.



TMOK'un internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, proje kapsamında, Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinden ilköğretim çağındaki 3 bin çocuk bir araya geldi.



Proje kapsamında çocuklara, spor kültürü, olimpiyat oyunları, milli sporcular, fair-play ve çevre duyarlılığı gibi konularda bilgiler, eğlenceli sunumlarla aktarıldı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Eskişehirspor'da Dağılma Süreci Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı