Olig'e Muhteşem Final

İlçedeki okullardan 100 takım ve 1500 sporcunun katıldığı turnuvanın şampiyonları kupalarını aldı

Torbalı Belediyesi tarafından 3 ay önce ilçedeki okullardan 100 takım ve 1500 sporcunun katılımı ile başlatılan Okullar Ligi (OLİG) turnuvasının finali de çok konuşulacak tarzdandı. Binlerce öğrencinin basketbol, futbol ve voleybol branşlarında mücadele ettiği turnuvanın finaline çok sayıda öğrenci katıldı. 7 Eylül Stadyumunda düzenlenen turnuvanın ödül töreninde Torbalılı¬ şarkıcılar Toprak Kardeşler ve Özhan Toksun konser verdi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, spor kurslarında 6000 öğrencinin eğitim aldığını, ilçeye 30 adet basketbol ve futbol sahası ile 1 adet tenis kortu kazandırdıklarını ifade ederek spora verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

ŞAMPİYONLAR KUPALARINI ALDI

Torbalı Belediyesi, yurt genelinde görülmemiş bir turnuvaya ev sahipliği yaparak adından sıkça söz ettirdi. İlçede yaşayan gençlerin spor yapmalarını ve yetenekli gençlerin belirlenmesini sağlamak adına düzenlenen turnuvada 52 futbol, 28 voleybol ve 16 basketbol takımı yer aldı. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü OLİG'de takımların giydiği formalar da Torbalı Belediyesi tarafından yaptırıldı. 3 ay süren mücadelenin ardından turnuvanın şampiyonları belli oldu. Buna göre futbol branşında küçüklerde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, yıldızlar Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu, gençlerde ise Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Basketbol branşında yıldız Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu, gençlerde Bahçeşehir Koleji şampiyonluğunu ilan etti. Voleybolda ise şampiyonlar şu şekilde oluştu: küçükler ve yıldızlarda Cengiz Topel Ortaokulu, gençlerde ise Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

YENİ DÖNEMDE PROJELER AYNI HIZLA DEVAM

Turnuvanın çok başarılı bir şekilde sona erdiğini dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Okullar Ligi kısa adıyla OLİG projesinde gençlerin spor yapmalarını, diğer okullardaki öğrenciler ile kaynaşmasını ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını hedefledik. Turnuva çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Biz geleceğimiz olan gençler için birçok proje ürettik. Spor kursları, futbol ve basketbol sahaları inşa ettik. Bu turnuva ile de gençlere ne kadar değer verdiğimizi göstermek istedik. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde gençlere yönelik projelerimize aynı hızla devam edeceğiz" dedi. Turnuvanın ödül törenine Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Belediye Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hüseyin Ökmen ve çok sayıda davetli katıldı