Olimpia Milano Shavon Shields'ı transfer etti

Danimarka Milli Takımı'nda görev yapan Shields, Almanya 'nın Skyliners Frankfurt ve İtalya 'nın Dolomiti Energia Trento ekiplerinde oynadıktan sonra 2018'de İspanya ekibi Baskonia 'ya transfer olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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