Olimpiakos'un hedefi Sinan Gümüş - Son Dakika
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Olimpiakos'un hedefi Sinan Gümüş

7 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş'e Yunanistan Ligi'nin lideri Olimpiakos talip oldu.

Olimpiakos'un hedefi Sinan Gümüş, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş'e Yunanistan Ligi'nin lideri Olimpiakos talip oldu.

Bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için Olimpiakos transfer teklifinde bulundu.

Antalyaspor'un devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiraladığı Sinan Gümüş için Olimpiakos devreye girdi. Yunanistan Ligi'nin lideri olan ve gelecek yıl ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek kırımızı beyazlı ekip 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle görüşme yaptı. 2022 yılına kadar Genoa ile sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ün Olimpiakos'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

2019 yılında Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan ve devre arasında 6 aylık süre için Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, 7 Süper Lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performansla takımının yükselen performansında önemli bir rol oynadı.


Antalyaspor, Sinan Gümüş, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:35 Kaynak: DHA

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