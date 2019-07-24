Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi
38 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:59 Kaynak: DHA
UEFA Avrupa
Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor
'a konuk olacak Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana
, Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı
'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın havalimanında görüntüleri
- Genel ve detay görüntüler
?
- Malatya
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Süleyman Soylu'dan kaçak göçmen çalıştıran yerlere operasyon uyarısı