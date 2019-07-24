Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:05 Kaynak: DHA
UEFA Avrupa
Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor
'a konuk olacak Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana
, Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı
'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.
- Malatya
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