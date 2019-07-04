Olimpik Açık Yüzme Havuzu her gün hizmet verecek
1 saat önce
Olimpik Açık Yüzme Havuzunun halka açık gün ve saatleri belirlenerek, programı kamuoyuyla paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
Olimpik Açık Yüzme Havuzunun halka açık gün ve saatleri belirlenerek, programı kamuoyuyla paylaşıldı. Turgut Özal
Tabiat Parkında bulunan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'ne ait tam olimpik Açık Yüzme Havuzuna vatandaşlar sıcak yaz günlerinde büyük ilgi gösteriyor.
Okulların yaz tatiline girmesinin ardından serinlemek isteyenlerin ilk başvurduğu adres olan Olimpik Açık Yüzme Havuzu vatandaşlara haftanın her günü hizmet veriyor.
Cuma günlerinin sadece bayanlara açık olacağı havuzda aynı gün görevli personelin tamamının da bayanlardan oluşacağı belirtildi.
Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan Tam Olimpik Açık Yüzme Havuzunun yaz sezonunda haftanın her günü 15.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. - MALATYA
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