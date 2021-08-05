Olimpik Anneler projesinin sporcularından Eray Şamdan Gümüş Madalya kazandı

Dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden olan ve Fairy, Prima, Ariel gibi markaların üreticisi Procter & Gamble'ın (P&G) Olimpik Anneler projesiyle desteklediği 34 sporcu arasında yer alan Eray Şamdan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya kazandı.

Finale çıkma başarısı gösteren Eray Şamdan, Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk ve son kez düzenlenen karatede erkekler -67 kiloda mücadele ediyordu.