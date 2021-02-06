Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Macaristan'da özel turnuvaya katılacak

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlanan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek özel bir turnuvaya katılmak için Kastamonu'daki kampına ara verdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan milli takım, Macaristan'ın Debrecen şehrinde 7-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Boks Turnuvasına katılacak.

Milli takım antrenörlerinden Vedat Demirkol, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlandıklarını belirtti.

Bu kapsamda Macaristan'da turnuvaya katılacaklarını anlatan Demirkol, "Maçlarımız ayın 8'inde başlıyor. Daha sonra Bulgaristan'da ve İstanbul'da turnuvalar var, onlara da katılacağız. İnşallah olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir turnuva yapılmadığına işaret eden Demirkol, "Bir yıldır maç yapmadığımız için rakiplerimizi de orada göreceğiz. Ona göre hazırlıklarımıza yön vereceğiz. Eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışacağız." diye konuştu.