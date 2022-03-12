Olimpik havuzda başını çarptı, kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpik havuzda başını çarptı, kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı

12.03.2022 16:25
Olimpik havuzda başını çarptı, kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı

SİVAS'ta, olimpik yüzme havuzuna girmek isteyen Erdal Yelok (42), zemine başını çarpınca baygınlık geçirdi.

SİVAS'ta, olimpik yüzme havuzuna girmek isteyen Erdal Yelok (42), zemine başını çarpınca baygınlık geçirdi. Duran kalbi masajla çalıştırılan ve hastaneye kaldırılan Yelok, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'ndeki olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. Yüzmek için havuza girmek isteyen Erdal Yelok, suya atlarken, başını mermer zemine çarpınca baygınlık geçirdi. Çevredekilerin fark etmesiyle sudan baygın çıkarılan Yelok için sağlık ekibi çağırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Yelok, yapılan kalp masajının ardından yeniden hayata döndürüldü. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Yelok, acil serviste tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olimpik havuzda başını çarptı, kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı
YORUMLAR
500
Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Olimpik havuzda başını çarptı, kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:31:30. #1.13#
SON DAKİKA: Olimpik havuzda başını çarptı, kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement