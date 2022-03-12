Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı

12.03.2022 15:28

Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı Sivas'ta olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ta olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Gültepe Mahallesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. Spor amaçlı havuza giren E.Y. isimli bir vatandaş henüz açıklanmayan bir nedenle boğuldu. Çevredekiler tarafından havuzdan çıkartılan sağlık ekiplerinden yandım istendi. Sağlık ekipleri kalbi duran E.Y'ye olay yerinde kalp masajı yaptı. E.Y. ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. E.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
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Sivas, Yüzme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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