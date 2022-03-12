Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ta olimpik yüzme havuzunda boğulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Gültepe Mahallesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. Spor amaçlı havuza giren E.Y. isimli bir vatandaş henüz açıklanmayan bir nedenle boğuldu. Çevredekiler tarafından havuzdan çıkartılan sağlık ekiplerinden yandım istendi. Sağlık ekipleri kalbi duran E.Y'ye olay yerinde kalp masajı yaptı. E.Y. ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. E.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.